Долги по зарплате в Украине достигли почти 2,2 млрд грн

С начала года задолженность по заработной плате выросла на 22%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2017 года выросла на 5,6% по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2,185 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, с начала года задолженность по зарплате выросла на 22%.

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле выросла на 10,4% – до 1,135 млрд грн.

На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.

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Напомним, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года уменьшилась на 10,6% по сравнению с ноябрем 2016 года и на 1 января 2017 года составила 1,79 миллиарда гривен.