Розенко сказал, сколько семей претендуют на монетизацию субсидий

По предварительным подсчетам, компенсацию за неиспользованную часть субсидий могут получить 1-1,2 млн украинских домохозяйств. Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Espreso.TV.

"Сейчас идет сверка. Сейчас местные органы власти накапливают всю информацию о том количество лиц, которые могут претендовать. Вот сейчас как раз, в эти дни", – подчеркнул Розенко.

Также он напомнил, что претенденты на получение монетизации должны до 1 июня предоставить свои документы в управление социальной защиты.

Выплата средств будет осуществляться в течение лета.

"К 1 сентября, как правительство это и обещало, все граждане Украины, которые имеют на это право, получат соответствующие компенсации", – заявил Розенко.

Напомним, правительство на заседании 26 апреля приняло решение о начале монетизации субсидий. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн единовременной выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.