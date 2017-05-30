Глава ВТБ сказал, сколько может потерять банк из-за закрытия бизнеса в Украине

Российская банковская группа ВТБ рассматривает вопрос закрытия своего "дочернего" подразделения в Украине. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава группы ВТБ Андрей Костин, передает РБК-Украина.

По его словам, в случае такого сценария убытки группы составят от 441 до 476 млн долларов.

Костин отметил, что собирался продать банк, однако "в связи со сложившейся ситуацией с российскими банками в Украине" (санкции против госбанков России - ред.), он теперь готов "списать" банк. По его словам, процедура закрытия займет около года.

"Чтобы закрыть его, а мы готовы это сделать, потребуется, наверное, еще год", - сообщил глава ВТБ.

Напомним, ВТБ оценил потери от введения Украиной санкций в несколько миллионов долларов. При этом, глава банка Костин заявлял о том, что санкции не окажут существенного влияния на финучреждение.

Банк попал под действие санкций Украины в связи с тем, что в его активах есть доля государства.