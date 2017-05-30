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Главная » Деньги » Новости компаний Житлобудинвест строит дом по мировым архитектурным трендам

Новости компаний Житлобудинвест строит дом по мировым архитектурным трендам

<span class="label">Новости компаний</span> Житлобудинвест строит дом по мировым архитектурным трендам

Архитектура XXІ столетия не имеет границ, ни национальных, ни политических – это главная тенденция развития проектной отрасли в большинстве самых развитых стран мир. Сегодня архитектура становится одним из решающих факторов и для Украины

30.05.17 56
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«Украинские специалисты уже успешно применяют опыт в построении современных фасадов гармонирующих с историческим контекстом – самым позитивным примером может служить ЖК премиум класса на Печерске в Киеве – Busov Hill. Появление жилья такого уровня в нашей стране еще несколько лет назад сложно было представить. Именно утонченная и ажурная пластика сплошного стеклянного фасада и изысканность плавных линий гармонирует с окружающей зеленой зоной Печерского Ботанического сада им. Гришко. В последние годы наметился позитивный сдвиг и появление в Киеве комплекса на уровне самых высоких мировых стандартов, вызывает большой интерес со стороны специалистов и инвесторов», – отмечает ведущий архитектор г. Киева Лиля Тамразова.

Современные технологии, материалы премиального качества и уникальные планировки квартир, позволили реализовать и возвести в ранг произведения искусства смелую задумку талантливых украинских проектантов и строителей. Сочетание изогнутых контуров радиального монолитного каркаса со сплошным остеклением от пола до потолка, ставит это сооружение в один ряд с самыми уникальными зданиями с изогнутой пластикой стеклянных фасадов, таких мастеров мировой архитектуры, как Заха Хадид и Норман Фостер.

Отличительной чертой элитного жилого комплекса Busov Hill, является уникальное расположение на самой высокой точке города Киева, даже с невысоких этажей открываются захватывающие виды на Ботанический сад, монастыри, монумент «Родина Мать», Днепр, а также мосты и городские пейзажи. Любоваться этими красотами позволяют самые современные панорамные окна от потолка до пола в алюминиевом профиле Schueco (Германия). Дом будто соткан из невесомого стекла и возвышается над могучими холмами. Эффект зеркального фасада создают мультифункциональные энергосберегающие стеклопакеты Guardian (CША) которые позволяют максимально сохранить тепло в холодное время года и защитить от солнца летом. Особой солидности всей конструкции придает элегантный навесной фасад с использованием дизайнерского керамогранита PorcelainGres (Германия), который имитирует срез натуральной скалы.

Отдельное внимание стоит уделить не имеющему аналогов в Киеве холлу со стеклянной входной группой и потолками высотой 8 метров. Это фойе отвечает уровню современного пятизвездочного отеля, с водопадами, скользящими по колоннам, с дизайнерской итальянской плиткой и специально оборудованными зонами ожидания и ресепшен. К услугам жильцов комплекса – круглосуточный консьерж-сервис, многоуровневая система контроля доступа, физическая охрана и развитая сеть датчиков и котроллеров работы всей инженерии дома. Прямо из холла можно будет подняться в свои апартаменты с помощью бесшумных высокоскоростных лифов с дизайнерской отделкой кабин от мирового бренда – Scindler (Швейцария).

Не случайно за этот проект застройщик «Житлобудинвест» был удостоен самых высоких наград в сфере премиального строительства: звание «Элитная новостройка 2015 года» от Всеукраинской профессиональной премии «Украинский строительный Олимп», Гран-при и победу в номинации «Удобство для жизни» среди новостроек элитного класса в рамках некоммерческого исследования «Ревизор новостроек». Помимо этого комплекс Busov Hill стал победителем Всеукраинской профессиональной строительной премии Building Awards 2016 в номинации «Лучший жилой комплекс премиум класса в Киеве».

На сегодняшний день дом находится на завершающей стадии строительства и уже летом этого года будет введен в эксплуатацию.

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