Определены первые 90 объектов малой приватизации для продажи через Prozorro

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут выставлены на продажу через систему электронных аукционов "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефьодова.

"Мы с ФГИУ уже определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут проданы через систему", - сообщил Нефьодов.

Напомним, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработал проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как "Prozorro.Продажи".

Кабинет министров Украины 11 мая утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.

