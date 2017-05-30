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Главная » Деньги » НБУ дал послабление валютному рынку

НБУ дал послабление валютному рынку

НБУ дал послабление валютному рынку
Иллюстративное фото

Часть ограничений снята

30.05.17 232
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Национальный банк Украины ослабил часть ограничений на валютном рынке.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Во-первых, отменяется запрет на покупку иностранной валюты в случае наличия у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей $100 тыс.

Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.

Во-вторых, снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн на месяц.

В-третьих, банкам будет разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.

Напомним, НБУ рассказал, сколько фальшивых гривен изъяли из обращения в 2016 году.

 
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