НБУ дал послабление валютному рынку

Национальный банк Украины ослабил часть ограничений на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Во-первых, отменяется запрет на покупку иностранной валюты в случае наличия у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей $100 тыс.
Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.
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Во-вторых, снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн на месяц.
В-третьих, банкам будет разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке.
Напомним, НБУ рассказал, сколько фальшивых гривен изъяли из обращения в 2016 году.