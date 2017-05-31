Гройсман хочет побыстрее приватизировать Укрспирт

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за скорейшую приватизацию государственного предприятия Укрспирт. Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания Кабинета министров, передает 112 Украина.

"Укрспирт... Надо его продать, зачем он государству нужен вообще? Аукцион, прозрачный абсолютно, и пусть покупают... Сколько раз уже ставили на голосование в парламенте, что-то никак не получается", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что всего в Украине насчитывается 3,5 тыс. предприятий, которые принадлежат государству.

"Кому нужны 3,5 тыс. предприятий? Покажите мне рядовых граждан, которые получают пользу от них... Зато все директора там живут нормально. А государство получает убытки", - заявил премьер.

Напомним, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут выставлены на продажу через систему электронных аукционов "Prozorro.Продажи".