Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года

Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает Укринформ.

"Рост средней заработной платы мы прогнозировали в июле 2016 года на 2017 год до 5900 гривен, сейчас прогноз – 7100 гривен, при том, что сейчас средняя заработная плата 6600 гривен в месяц", – сказал министр.

Рева также отметил, что размер фонда оплаты труда в июле 2016 года прогнозировался на уровне 666 млрд грн на 2017 год по оптимистическому сценарию, по пессимистическому – 656 млрд грн, сегодня же этот прогноз составляет 769 млрд грн.

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По словам министра, повышение показателей удалось достичь благодаря работе по детенизации.