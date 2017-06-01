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Главная » Деньги » НБУ не одобрил заявки на покупку украинской дочки российского ВТБ

НБУ не одобрил заявки на покупку украинской дочки российского ВТБ

НБУ не одобрил заявки на покупку украинской дочки российского ВТБ
Банк ВТБ / Фото: сайт банка

Ряд отделений банка в Украине уже закрыли

01.06.17 152
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Ни одна из заявок от потенциальных покупателей украинской "дочки" российского ВТБ пока не одобрена Национальным банком Украины. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Герберт Моос, передает ZN,UA.

По его словам, сейчас группа занимается оптимизацией расходов. В частности, закрыли много отделений в Украине, зарезервировали портфель.

"Параллельно мы ищем покупателей. Любой покупатель банка должен быть одобрен Нацбанком Украины. По нашей информации, ни один из заявленных покупателей ни для нас, ни для других российских банков пока не был одобрен Нацбанком. Здесь возникает момент - это вопрос качества покупателя или просто вопрос того, что ни один покупатель не будет одобрен", - сказал Моос.

По его словам, у ВТБ есть две категории потенциальных инвесторов - местные и зарубежные.

Ранее глава российской группы ВТБ Андрей Костин заявил, что рассматривает вопрос закрытия "дочернего" подразделения группы в Украине. В случае такого сценария убытки группы составят от 441 до 476 млн долларов.

Костин отметил, что собирался продать банк, однако "в связи со сложившейся ситуацией с российскими банками в Украине" (санкции против госбанков России - ред.) он теперь готов "списать" банк. По его словам, процедура закрытия займет около года.

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