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Главная » Деньги » Богачи недоплачивают около 30% налогов, - исследование

Богачи недоплачивают около 30% налогов, - исследование

Богачи недоплачивают около 30% налогов, - исследование
Фото: Bankoboev.ru

Свои активы миллионеры и миллиардеры часто прячут в других странах

02.06.17 63
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Богатейшие люди в мире в среднем платят на 30% меньше налогов, чем должны. Об этом свидетельствует исследование, проведенные учеными на основе данных "панамского досье" и утечки информации о клиентах HSBC в Швейцарии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

К богатым ученые отнесли домохозяйства с чистыми активами более чем на $40 млн, к которым экономисты относят около 0,01% всего населения планеты.

Также были изучены данные о благосостоянии граждан скандинавских стран, где подобная информация раскрывается наиболее подробно. Экономисты подчеркивают, что результат исследования Скандинавии можно спроецировать на весь мир.

Экономисты подсчитали, что миллионеры и миллиардеры уводят от налогов в 10 раз больше средств, чем все остальные: в среднем в Скандинавии недоплачивают лишь 3%. По данным исследования, около 40% самых богатых людей Норвегии (0,1% домохозяйств) скрывали за рубежом примерно 50% активов. Если рассматривать все группы населения, в странах Скандинавии люди хранят за рубежом лишь 2% активов, в среднем по миру эта доля составляет 4%.

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