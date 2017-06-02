Долги украинцев растут

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь – апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,33 миллиарда долларов, или на 4,7%, – до 74,31 миллиарда долларов США по состоянию на 30 апреля.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 43,16 миллиарда гривен, или на 2,2%, – до 1,973 триллиона гривен.

Согласно приведенным данным, рост государственного и гарантированного государством долга за апрель составил 1,95 миллиарда долларов, или 2,7% в долларовом эквиваленте, 21,12 миллиарда гривень, или 1,1% в гривневом эквиваленте.

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В структуре госдолга наибольшая доля прироста приходится на задолженность по кредитам, полученным от международных финансовых организаций, где в том числе учитываются полученные в начале апреля четвертый транш кредита Международного валютного фонда в размере эквивалента 1 миллиард долларов и второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза на сумму 600 миллионов евро.

Напомним, госбюджет Украины на 2017 год предполагает предельный уровень государственного и гарантированного государством долга на конец года в размере 2,296 триллиона гривен.