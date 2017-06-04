Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты

После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Еspreso.tv.

"Хочу доложить, что за пять месяцев дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен", - сказал Рева.

По его словам, теперь, располагая этим ресурсом, уже можно говорить о будущем осовременивании пенсий.

"В январе мы бы этого сделать не смогли, потому что у нас не было этих денег. Но с тем, как у нас растет заработная плата, появляется этот ресурс", - добавил министр.

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Напомним, Кабинет министров Украины с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 грн.