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Главная » Деньги » Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты

Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты

Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Новые поступления в Фонд позволят осовременить пенсии

04.06.17 496
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После повышения минимальной заработной платы до уровня 3200 грн с 1 января 2017 года в Пенсионный фонд поступило дополнительных 11 миллиардов гривен. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Еspreso.tv.

"Хочу доложить, что за пять месяцев дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен", - сказал Рева.

По его словам, теперь, располагая этим ресурсом, уже можно говорить о будущем осовременивании пенсий.

"В январе мы бы этого сделать не смогли, потому что у нас не было этих денег. Но с тем, как у нас растет заработная плата, появляется этот ресурс", - добавил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 грн.

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