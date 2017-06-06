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Главная » Деньги » Инфографика Журналисты установили компании, которые получили $1 млрд кредитов от Приватбанка перед национализацией

Инфографика Журналисты установили компании, которые получили $1 млрд кредитов от Приватбанка перед национализацией

<span class="label red">Инфографика</span> Журналисты установили компании, которые получили $1 млрд кредитов от Приватбанка перед национализацией
Фото: tsn.ua

Все фирмы связаны с Игорем Коломойским

06.06.17 539
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Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвали компании, которые получили кредиты более чем на $1 млрд перед национализацией Приватбанка. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно книге займов, в 2015-2016 годах Приватбанк выдал кредиты 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с экс-владельцем банка Игорем Коломойским.

При этом кредиты на сумму около $185 млн были беззалоговым, что является серьезным нарушением банковской практики.

Почти все компании, которые получили кредиты, были зарегистрированы в 2015 году, и у всех, кроме одной, уставный капитал равен тысяче гривен, что указывает на фиктивность этих компаний.

Согласно данным расследования, владельцами харьковских фирм являются топ-менеджеры предприятий, которые контролируются Коломойским. Они также связаны между собой в Facebook.

Деньги получили компании Виктора Шкинделя (экс-глава Днеправиа) - $154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") – $154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава Цюрупинского Агропостача) - $155,6 млн, Владимира Головко (глава Запорожнефтепродукта) - $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") - $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер Укрнафты) - $115,3 млн.

Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Словно - оказались подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом. На двоих они получили $50,6 млн.

Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.

Анализ других кредитов продолжается.

Источник:  OCCRP.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 18 декабря 2016 года принял решение о национализации Приватбанка. 21 декабря он перешел в полную собственность государства, Министерство финансов получило право собственности на 100% акций финучреждения.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что пост-аудит Приватбанка выявил, что в ночь перед национализацией из банка вывели 16 млрд грн.

 

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