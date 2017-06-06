Золотые запасы Нацбанка выросли до $17,6 миллиардов

Рост с начала года составил уже 14%

Международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили $17,618 млрд (в эквиваленте), что на 3% выше показателя на 1 мая.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные.

С начала года резервы выросли на 14%.

По информации НБУ, рост резервов в мае произошел за счет покупки регулятором валюты на межбанковском валютном рынке на $521,2 млн, а также поступлений в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма на $38,1 млн и средств от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.

В то же время, по информации Нацбанка, из резервов в мае были проведены платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на $158,6 млн. Еще $71,8 млн было направлено на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, Национальный банк Украины 5 апреля 2017 года получил очередной транш кредита Международного валютного фонда в эквиваленте $1 млрд, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд – максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит $21,1 млрд на конец 2017 года и $26,2 млрд на конец 2018 года.

При этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

