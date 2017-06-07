В НБУ рассказали, сколько в Украине наличных вне банков и почему это проблема

Текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 млрд грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает УНИАН.

При этом Смолий подчеркнул, что такой высокий объем наличности повышает нагрузку на Нацбанк, связанную с обеспечением выпуска и обращения денег, а также стимулирует теневую экономику.

"Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", – сказал Смолий, отметив, что для решения этой проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта Cashless – снижения доли наличности в обращении.

В частности, он назвал законопроекты №5361-д о регулировании перевода средств, №4117 о либерализации наличных расчетов и №4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

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Напомним, в рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует снизить объем наличных денег в обращении с 13,4% ВВП в 2016 году до 9,5% ВВП в 2020 году.