НАПК вдоль и поперек прошерстит декларации Гонтаревой

Нацагентство по предупреждению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015-2016 годы главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в ведомстве.

По его данным, глава агентства Наталья Корчак приняла решение, которым поручила своему заместителю Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся заместитель председателя Киевской областной госадминистрации Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.

Напомним, 10 мая у Валерии Гонтаревой был последний рабочий день на посту главы Национального банка Украины. 11 мая она ушла в длительный отпуск, пока ее не освободит от должности Верховная Рада. Исполняющим обязанности главы НБУ пока будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

