Фунт стерлингов дешевеет на фоне результатов выборов в парламент

Британский фунт дешевеет на фоне неудачных результатов выборов для Консервативной партии во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Фунт в начале торгов в Лондоне упал на 2 процента по отношению к доллару – $ 1,2708, и на 1,7% к евро – 1,1352.
Ожидается также, что главный биржевой индекс акций Лондона FTSE 100 упадет на 1 процент после открытия торгов.
Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Великобританию ожидает так называемый "подвешенный парламент".