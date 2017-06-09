Фунт стерлингов дешевеет на фоне результатов выборов в парламент

Британский фунт упал на 2% по отношению к доллару и на 1,7% – к евро

Британский фунт дешевеет на фоне неудачных результатов выборов для Консервативной партии во главе с премьер-министром Терезой Мэй. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Фунт в начале торгов в Лондоне упал на 2 процента по отношению к доллару – $ 1,2708, и на 1,7% к евро – 1,1352.

Ожидается также, что главный биржевой индекс акций Лондона FTSE 100 упадет на 1 процент после открытия торгов.

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Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Великобританию ожидает так называемый "подвешенный парламент".