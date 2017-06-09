НАБУ подозревает НБУ в растрате 12 млрд грн

Руководство Нацбанка подозревается в выводе средств рефинансирования банков в 2014-2015 годах

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передает Finbalance.

Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения $87 млн из обанкротившегося Дельта банка.

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.

В мошенничестве участвовали банки Киевская Русь, Пивденкомбанк, Городской коммерческий банк, Автокразбанк, Терра банк, Дельта банк, Хрещатик, Финансы и кредит, Финпростбанк и Интеграл-Банк.

По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината