Теперь не обманете. 5 вещей, которые нужно знать о новом законе о потребкредитовании

10 июня в силу вступает в силу Закон "О потребительском кредитовании", призванный защитить права и законные интересы украинских кредиторов. Принятия этого закона страна ждала 25 лет. Все эти годы потребительское кредитование регулировалось частными положениями Закона "О защите прав потребителей", прописанными крайне нечётко. Из-за этого Национальному банку приходилось постоянно играть "в догонялки" с коммерческими банками, которые изобретали многообразные способы припрятывать скрытые платежи в стандартные кредитные условия.

Теперь же, как уверяют авторы закона, потребители могут рассчитывать на полноценную защиту от рисков нарушения их прав при заключении договоров потребительского кредитования с финансовыми учреждениями. Дело в том, что этот закон принят в рамках гармонизации украинской законодательной базы с европейской, как того требует Соглашение об ассоциации с ЕС. По сути, его положения повторяют соответствующую директиву Еврокомиссии. А в ЕС права потребителей при получении кредита защищены весьма надёжно.

Более того, новый закон должен поднять доверие украинцев к банковской системе. Несмотря на то что потребительские кредиты весьма популярны в Украине, за год их выдают более чем на 100 млрд грн, многие опасаются занимать деньги в финучреждениях, боясь, что банк может сделать их вечными должниками. Можно найти сотни историй, когда люди приобретали в кредит бытовую технику и телефоны, купившись на рекламу "кредита 0%". Затем оказывалось, что с учётом страховых платежей, банковских комиссий и пени за незначительную просрочку реальная процентная ставка по кредиту достигала 80–100% годовых.

Полная информация о кредите

Одна из ключевых норм нового закона — требование к финучреждениям предоставлять клиенту всю информацию о кредите до подписания договора. Никаких дополнительных и скрытых платежей в договоре быть не должно. Финучреждение обязано сообщить клиенту совокупную стоимость займа с учётом процентной ставки по нему, а также стоимость всех услуг, связанных с получением кредита.

Финучреждениям запрещается требовать любую дополнительную плату, связанную с досрочным погашением кредита, как это практикуется сейчас

Вся эта информация будет прописана в так называемом Паспорте потребительского кредита. "Паспорт должен показать человеку все основные и дополнительные платежи, чтобы он, в зависимости от суммы и целей кредита, мог определиться со способностью погасить кредит. Изучив паспорт, потребитель сможет принять взвешенное решение о заключении договора", — говорит генеральный директор Объединения Финансовых Учреждений (AFI) Виктория Волковская.

Но даже если потребитель заключил договор, как поясняет юрист практики банковского и финансового права юридической фирмы N&D Екатерина Бредуляк, на протяжении 14 дней с даты заключения договора клиент имеет право в любой момент отказаться от него без объяснения причин. При этом у клиента финучреждения не возникает никаких обязательств что-либо платить из-за отказа от договора.

Никакого мелкого шрифта

Закон вводит дополнительные требования к финучреждению относительно рекламы его продуктов. Как отмечает юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнёры" Юлия Лец, нередки случаи, когда финансовое учреждение обещает выдать кредит без документального подтверждения кредитоспособности (пресловутые: "для кредита нужен только паспорт и код") или сулит беспроцентный кредит. Отныне такого рода "завлекаловки" официально запрещены.

Также запрещено усложнять прочтение потребителем информации, будь то на рекламе или в договоре. Нельзя печатать часть информации мелким шрифтом или сливать её с цветом фона. Этими "методами" финансовые структуры пользуются давно. Отныне государство получит возможность контролировать подобные уловки.

Законом также предусмотрено чёткое разграничение видов процентной ставки, которая может быть фиксированной или изменяющейся. Первая вообще не подлежит изменению, а вторая будет меняться прозрачно. "Если договором о потребительском кредите предусмотрена изменяемая процентная ставка, кредитор обязан в письменном виде сообщить потребителю, поручителю и другим обязанным по договору лицам об изменении такой ставки не позднее, чем за 15 календарных дней до даты, с которой будет применяться новая ставка", — говорится в документе.

Сначала — погашение "тела кредита"

Закон меняет очерёдность погашения требований по договору о потребительском кредите. В первую очередь будут выплачиваться просроченные проценты за пользование кредитом, во вторую — уплачиваться просроченная к возвращению сумма кредита, затем — проценты за пользование кредитом, после этого — сумма кредита и, наконец, — неустойка и другие платежи.

Раньше, по словам Юлии Лец, очерёдность была нарушена: основная сумма долга, то есть "тело кредита", выплачивалась в последнюю очередь. Это приводило к тому, что средства заёмщика шли на погашение уже начисленных штрафных санкций, а сама задолженность не уменьшалась. По существу, кредит превращался в "счётчик" для клиента.

Ограничение пени

Новый закон прежде всего защищает права потребителей. Интересы кредитодателей учитывают буквально несколько его положений

По новому закону пеня по кредиту и процентам не может превышать двойную учётную ставку Нацбанка (на сегодня 12,5% годовых), но не более чем 15% суммы просроченного платежа. По словам Екатерины Бредуляк, авторы документа этим положением уравняли условия кредитования физических лиц с действующими нормами для юридических лиц.

Ещё один важный момент: финучреждениям запрещается требовать любую дополнительную плату, связанную с досрочным погашением кредита, как это практикуется сейчас.

В то же время управляющий партнёр ЮК "Волхв" Александр Навальнев заметил в новом законе и немало негативных моментов для потребителя. Например, то, что действие договора о потребительском кредите не распространяется на займы сроком до одного месяца, кредиты на сумму, не превышающую минимальную заработную плату (при этом многомиллионные кредиты не исключены из круга потребительского кредитования), а также кредиты, которые предоставляются ломбардами под залог.

Кроме того, по словам юриста, финучреждения, согласно новому закону, не обязаны включать в перечень совокупных расходов на кредит информацию о расходах в пользу третьих лиц: нотариусов, оценщиков и страховщиков.

Защита клиента

Как полагают эксперты, новый закон прежде всего защищает права потребителей. Интересы кредитодателей учитывают буквально несколько его положений.Например, закон требует от финучреждения оценивать кредитоспособность потребителя. Ранее кредитодатель проверял платёжеспособность лишь по собственному желанию. Из-за этого некоторые финучреждения накапливали солидный портфель проблемных кредитов.

В некоторой мере защитит кредитодателей и Паспорт потребительского кредита. С одной стороны, он обязывает финучреждение предоставить клиентам полную информацию о кредите, а с другой — устраняет риски оспаривания ими кредитных договоров в связи с неполным предоставлением информации.

Действие закона не коснётся старых договоров, заключённых до вступления документа в силу. По словам Екатерины Бредуляк, это позволит финучреждениям адаптировать кредитную политику и внутренние положения под новые требования.

Но на этом "защитные меры" для кредитодателей заканчиваются. А этого, по мнению участников рынка, на сегодня очень мало. "Закон о потребительском кредитовании предусматривает максимальную защиту заёмщика,но в нём нет раздела о защите интересов кредитодателя", — подчёркивает Виктория Волковская. Поэтому участники рынка будут заниматься продвижением на законодательном уровне изменений, необходимых для защиты их интересов, в первую очередь от недобросовестных заёмщиков.