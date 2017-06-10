Укрзализныця предлагает индексировать тарифы на ж/д грузоперевозки на среднесрочную перспективу

Индексация должна быть автоматической – на 3-5 лет

ПАО "Укрзализныця" предлагает бизнесу договориться о новых принципах формирования тарифов на грузовые перевозки на срок 3-5 лет, начиная с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Это предложение представители Укрзализныци озвучили 9 июня в ходе встречи в Американской торговой палате, в которой также приняла участие директор департамента МЭРТ, член наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Елена Дьяченко.

Укрзализныця отмечает, что предложенные варианты основаны на увязке индексации тарифов в среднесрочной перспективе с одним из стандартных индексов или корзины индексов, отражающих изменение стоимости товаров, работ, услуг на украинском рынке.

Дьяченко поддержала эту инициативу и указала на большую социальную нагрузку на железную дорогу со стороны государства в виде пассажирских перевозок.

Все участники встречи согласились, что установление принципов автоматической индексации на 3-5 лет улучшит работу участников процесса, расширит их возможности в планировании, повысит инвестиционную привлекательность. Справедливое замечание от представителей бизнеса: при разработке такого механизма стоит также применить маркеры показателей качества услуг, предоставляемых Укрзализныцей.

Индексация тарифов на ж/д грузоперевозки ранее и сейчас происходила ежегодно, при условии утверждения такой индексации.

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Ранее сообщалось, что Государственная регуляторная служба Украины ранее отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.

Позже в обнародованном проекте консолидированного финансового плана Укрзализныци отмечалось, что предприятие намерено в 2017 году повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5%.

Ежегодно вопрос индексации тарифов на железнодорожные грузоперевозки вызывает бурную дискуссию между Укрзализныцей и представителями бизнеса – грузоотправителями и грузополучателями.