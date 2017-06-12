Рева: Пенсии должны быть пересчитаны исходя из средней зарплаты по стране – 3764 гривен

Осовременивание пенсий будет предусматривать перерасчет выплат всем пенсионерам, исходя из нынешнего уровня средней заработной платы по стране – 3764 грн.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире "5 канала".

"Мы говорим о том, что первое, что мы сделаем – это восстановим дифференциацию пенсий. Это называется осовременивание. Последний раз такое осовременивание делалось в 2012 году. Мы должны взять среднюю зарплату за последние три года и пересчитать базовый размер пенсии. Поскольку этого не делалось с 2012 года, а в 2012-м, опять же, пенсионеров обманули и посчитали по уровню 2008 года. Вот представьте себе, сегодняшние пенсионеры уходят на пенсию, и им идет расчет из 3764 грн в среднем по Украине, а у всех, кто раньше вышел на пенсию - до 2012 года, у них – с 1197 грн., то есть в три раза меньше", - отметил Рева.

По его словам, нужно привести всех к единому показателю.

"То есть пересчитать всем пенсионерам пенсию, исходя из средней заработной платы по стране – 3764 грн. Это называется модернизация. Что это даст? Это выставит дифференциацию, это не значит, что все получат по 100 грн. Речь идет о том, что кто-то получит 100 грн, кто-то 200 грн, кто-то получит тысячу гривен. Это будет зависеть от двух показателей – страхового стажа и заработка", - добавил министр.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что с 1 октября этого года после осовременивания пенсий 5 млн 620 тысяч украинских пенсионеров получат до тысячи гривен дополнительно к своим пенсиям.

17 мая Кабинет министров Украины одобрил проект пенсионной реформы.