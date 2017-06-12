В мае Всемирный экономический форум опубликовал доклад о критическом состоянии систем пенсионного обеспечения во всём мире. Достижения медицины увеличили продолжительность жизни людей. Само по себе это прекрасно. Однако нынешнему поколению 30-летних придётся свыкнуться с мыслью о том, что на заслуженный отдых они уйдут гораздо позже своих родителей и об обеспеченной старости нужно думать самому, не полагаясь на государство.
Инфографика Денег нет. Почему об обеспеченной старости нужно думать самому, не полагаясь на государство
Увеличение продолжительности жизни требует глобального пересмотра схем пенсионного обеспечения
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