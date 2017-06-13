Нюансы пластика. Что надо знать об использовании платёжных карт в ЕС

Пока украинцы в предвкушении безвиза отстаивают очереди за биометрическими паспортами и строят смелые планы на отпуск, Фокус выяснил нюансы расчётов картами украинских банков в Евросоюзе

Можно ли использовать в ЕС карты, выпущенные украинскими банками

Опрошенные Фокусом банкиры подтверждают, что большинство выпущенных в Украине банковских карт международных платёжных систем MasterCard и VISA вне зависимости от валюты на карте могут беспрепятственно использоваться более чем в 200 странах. Зарплатная или пенсионная карта на базе MasterCard и VISA при пересечении границы не превратится в бесполезный кусок пластика.

Однако, как уточняет директор по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева, перед путешествием за границу лучше всё же уточнить у банка, выпустившего карту, условия её использования в других странах. К примеру, как отмечает начальник отдела кредитных карт банка ПУМБ Александра Чепурина, кроме международных карт, банки также могут выпускать карты типа domestic, которые работают только на территории Украины. В их числе — карты национальной платёжной системы "ПРОСТІР" (до ребрендинга 2016 года — НСМЭП). Однако такие карты встречаются нечасто и выпускаются банками преимущественно для выплаты зарплаты.

Почему банк лучше заранее предупредить о путешествии за рубеж

Самая неприятная проблема с банковской картой, которая может серьёзно омрачить путешествие, — её неожиданная блокировка банком-эмитентом. "Некоторые финучреждения могут воспользоваться правом заблокировать карту от несанкционированного доступа, если увидят нетипичные операции по ней, кроме этого, по карте могут быть установлены лимиты на использование за рубежом и ею будет невозможно рассчитаться", — предупреждает директор департамента электронной коммерции Ощадбанка Владимир Москаленко.

Сама по себе операция с картой за рубежом совсем не обязательно подпадает для банка под признаки нетипичной. Как объясняет Александра Чепурина, если клиент на протяжении жизненного цикла карты рассчитывался ею только в одной области Украины и затем провёл несколько транзакций за рубежом, финмониторинг банка может заблокировать карту, чтобы предотвратить возможное мошенничество. В то же время, если клиент банка на протяжении многих лет часто рассчитывается своей картой в разных уголках земного шара, вряд ли банковскую службу безопасности обеспокоит зарубежная транзакция.

Наряду с блокировкой карты во время зарубежной поездки ещё одним неприятным сюрпризом для путешественника могут стать потери из-за конвертации валют

Увидев нетипичную операцию, банк, как правило, сначала перезванивает клиенту для выяснения нюансов, а не блокирует карту без выяснения обстоятельств. Тем не менее, чтобы обезопасить себя от форс-мажора, финучреждение, которое выпустило карту, лучше поставить в известность о запланированной поездке за границу. В некоторых банках перед поездкой за рубеж нужно снять ограничение на использование карты за пределами Украины через интернет-банкинг. Обо всех этих нюансах можно расспросить, позвонив на горячую линию для клиентов.

Могут ли возникнуть проблемы с использованием неперсонифицированной или нечипированной карты

Украинские банки выпускают не только персонифицированные карты с фамилией и именем её держателя. На некоторых указывается лишь её номер и срок действия, к такому типу, например, относятся массовые кредитки ПриватБанка. Кроме того, карта может обладать только магнитной полосой или в дополнение к ней иметь чип.

Как отмечает директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец, операции в банкоматах не зависят от типа карты и обрабатываются без каких-либо ограничений. То есть снять наличку в Евросоюзе можно будет с любой карты.

Другое дело, если человек обратится с такой картой в торговую точку. "Карты без имени и фамилии владельца не дают возможность провести идентификацию, из-за чего предъявителю карты могут отказать в обслуживании, особенно в отелях. Учитывая, что страны ЕС перешли на эмиссию карт с обязательным наличием чипа, торговые точки могут не обслужить карту, которая обладает только магнитной полосой", — предупреждает Степанец.

Вице-президент, исполняющий обязанности директора по развитию розничного бизнеса "Альфа-Банка Украина" Алексей Пузняк подтверждает, что ряд банковских терминалов в ЕС (например, для оплаты парковки) действительно может не принимать карты только с магнитной полосой. "Но в целом проблем быть не должно, так как в США, например, большинство карт выпускается без чипа, а отказываться от обслуживания карт американских туристов в ЕС, конечно же, никто не будет", — заключает Пузняк.

Иногда проблемы могут возникнуть с использованием карт начального уровня. Владимир Москаленко предупреждает, что торговцы за границей могут отказаться принимать без объяснения причины карты класса Visa Electron, Maestro или МС Electronic.

Прецеденты отказов, о которых банкиры предупреждали выше, отнюдь не массовая практика, а скорее фактор риска, который надо учитывать. Но, чтобы не "играть в рулетку", во время путешествий в ЕС желательно отдать предпочтение картам стандарта EMV (с чипом и обязательным вводом PIN-кода собственноручно).

Как минимизировать конвертационные потери при расчётах за границей

Карты без имени и фамилии владельца не дают возможность провести идентификацию, из-за чего предъявителю карты могут отказать в обслуживании, особенно в отелях

Наряду с блокировкой карты во время зарубежной поездки ещё одним неприятным сюрпризом для путешественника могут стать потери из-за конвертации валют. Чтобы их минимизировать, начальник департамента маркетинга и сегментов Укрсоцбанка Дмитрий Коваленко рекомендует при проведении любых операций в ЕС, будь то покупка в магазине или снятие наличных, выбирать местную валюту или евро, озвучив соответствующую просьбу продавцу.

"Клиента может ввести в заблуждение услуга DCC (dynamic currency conversion — мгновенная конвертация валюты), которую предлагают в торговых точках, терминалах и интернет-магазинах за рубежом", — рассказывает Александра Чепурина. В этом случае зарубежный банк-эквайер конвертирует сумму покупки в национальную валюту по собственному, в большинстве случаев завышенному, курсу. В момент операции эта сумма блокируется на счёте в гривне и конвертируется в валюту расчёта между банком и платёжной системой (доллар или евро). Так как валюта счета — гривна, доллар снова конвертируются в гривну по курсу банка и списывается со счёта клиента. То есть происходит тройная конвертация, из-за которой сумма операции, озвученная во время проведения расчётов в магазине, и фактическая сумма списания со счёта может заметно отличаться.

"Если вы едете в страну Еврозоны и ваш банк рассчитывается с международной платёжной системой, в том числе и в евро, открывайте карту в евро, а если в евро расчёты не проводятся — в долларах США. А если вы едете в страну, где местная валюта отлична от доллара и евро и банк рассчитывается с платёжной системой в долларах — путешествуйте с долларовой картой", — рекомендует Александра Чепурина.

Почему заядлым путешественникам лучше использовать премиальные карты

Тем, кто часто путешествует, стоит приобрести премиальный пластик. По словам Инги Андреевой, держатели карт Platinum Mastercard и World Elite Mastercard могут бесплатно посещать Mastercard Business Lounge для внутренних и международных рейсов в аэропорту Борисполь в Киеве. Карта World Elite Mastercard также открывает доступ к бизнес-лаунжам в аэропортах Тбилиси, Батуми, Москвы, Кишинёва, Будапешта, Бухареста, Праги и Вены.

"Идеальная карта для путешествий должна быть выбрана из линейки премиальных карт, чтобы её держатель получал скидки и льготы по программам международных платёжных систем и мог воспользоваться такой удобной фишкой, как консьерж-сервис", — говорит Дмитрий Коваленко. Он знает немало клиентов, которые делегировали рутинные вопросы путешественников, вплоть до поиска оптимальных по цене билетов и детального составления маршрута отпуска, именно специалистам консьерж-сервиса.

Некоторые банки на базе премиального пластика создают специальные предложения, адаптированные под потребности туристов. Например, ПУМБ накануне введения безвиза вывел на рынок кредитную тревел-карту SoloMандри класса Platinum со страховкой для выезжающих за рубеж и нулевой комиссией на снятие наличных в любом банкомате мира и на конвертацию при расчётах картой в инвалюте.

В "Альфа-Банке Украина" под потребности "граждан мира" адаптирована кредитка Alfa SkyPass Platinum без комиссии за конвертацию при использовании за рубежом, включённой страховкой в поездках за границу, достаточной для получения визы в любом из посольств, и начислением миль в рамках программы лояльности "Панорама клуб" крупнейшей украинской авиакомпании МАУ. А Идея Банк разработал для путешественников пакет Travel, который исключает плату за конвертацию при операциях за рубежом и позволяет бесплатно снимать наличные в зарубежных банкоматах в пределах трёх операций в месяц.