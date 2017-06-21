Запретный лист. К чему приведёт легализация легких наркотиков

"Когда перед вами есть выбор: сделать жизнь тяжелобольного пациента легче или не сделать, что вы выберете?" — восклицает глава координационного совета благотворительной организации "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" Дмитрий Шерембей, рассуждая о целесообразности легализации в Украине марихуаны для медицинских целей. В последние годы учёные проявляют интерес к изучению травки в качестве вспомогательной терапии при рассеянном склерозе и эпилепсии, а также противорвотного средства для проходящих химиотерапию онкобольных. Их исследования уже заставили ряд стран пересмотреть свою политику в отношении лёгких наркотиков.

Однако большая часть стран всё же не спешит исключать марихуану из списка наркотических веществ. По данным ООН, именно торговля марихуаной приносит основные барыши наркодилерам. Так что однозначного ответа на заданный Шерембеем риторический вопрос не существует.

Никаких запретов

В Украине споры о необходимости либерализации законодательства в отношении лёгких наркотиков возникают с завидной частотой. К примеру, нардеп Олег Мусий в прошлом году подал в парламент законопроект, предлагающий разрешить выращивание содержащих тетрагидроканнабинол сортов конопли в качестве сырья для фармпромышленности. Однако документ не рассмотрели даже в профильном комитете.

"Мы не выступаем за тотальное употребление марихуаны, мы не поддерживаем "разрешите", мы поддерживаем "узаконьте". Выведите этот рынок из тени, сделайте прозрачный механизм контроля и создайте гуманное законодательство по отношению к тяжелобольным пациентам", — поясняет необходимость разрешить использование марихуаны в медицинских целях Шерембей. По словам активиста, мировая практика показывает, что страх уголовной ответственности не сужает нелегальный рынок наркотиков, но при этом сотни больных не получают лечение. А в Канаде, США, Израиле и Швейцарии есть опыт того, как обеспечить свободный доступ тяжелобольных людей к наркотическим препаратам без ущерба для остальной части общества.

Главный аргумент сторонников декриминализации марихуаны в нашей страны это не медицина, а коррумпированность правоохранителей

Кроме того, по мнению Шерембея, легализация марихуаны для медицинских целей даст толчок развитию отечественной фармакологии. "Статистика показывает, что из почти 13 тыс. научных исследований каннабиноидов лишь 17 проведено украинскими учёными. И то теми, что живут за пределами Украины", — сетует Шерембей.

Позитивно относится к послаблениям в отношении марихуаны и основатель Института политики общественного здоровья Сергей Дворяк, один из пионеров реабилитации наркозависимых в Украине. "Я работаю наркологом много лет и ни разу не видел больного, которого нужно было лечить от марихуановой зависимости. Алкоголь куда более злокачественный наркотик по своим последствиям и распространённости. Убийства на бытовой почве, драки, ДТП чаще всего случаются именно под воздействием алкоголя. Если алкоголь легален, непонятно, почему не может быть легализован каннабиас", — говорит врач.

Впрочем, главный аргумент сторонников декриминализации марихуаны в нашей страны это не медицина, а коррумпированность правоохранителей. Сейчас ч. 1 309-й статьи Уголовного кодекса предполагает за приобретение или хранение без цели сбыта наркотических веществ наказание от штрафа в 50 необлагаемых налогом минимумов до трёх лет лишения свободы. Правозащитники сетуют, что нередко полицейские задерживают людей с маленькой дозой наркотиков в кармане просто для того, чтобы увеличить показатели раскрываемости преступлений. "Иногда и специально подкидывают вещества, чтобы вымогать взятки", — говорит один из специализирующихся по уголовным делам адвокатов.

"Первая часть 309-й статьи всегда давала полицейским "рекетирские" возможности", — считает нардеп Игорь Луценко. Хоть политик и не поддерживает легализацию марихуаны (то есть её законное обращение), но считает, что следует декриминализовать гораздо большие дозы "вещества".

Натурпродукт

В числе сторонников упразднения уголовной ответственности за "гомеопатические" дозы каннабиаса и производители промышленной конопли, не содержащей наркотических веществ. Тренд интереса к "натуральной" одежде и обуви породил спрос на ткани из конопли со стороны текстильной промышленности. А сторонники здорового образа жизни считают семена конопли одним из "суперфудов" — продуктов питания, обладающих чуть ли не свойствами философского камня и панацеи вместе взятых. Одним словом, на мировых рынках конопля необычайно востребована. "Рентабельность производства конопляного сырья варьируется в пределах 60–120%, а при переработке суммарная рентабельность достигает 300%", — делится нюансами бизнеса глава Украинской конопляной ассоциации Александр Чижов.

Однако украинские коноплеводы вынуждены покупать лицензии на выращивание культуры и получать квоты на размер посевов, которые выдаёт Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Это значительно сдерживает развитие отрасли, которая могла бы давать валютную выручку для страны и возможность развития сёл северо-востока, где рентабельность выращивания традиционных культур низка.

По мнению Чижова, декриминализация ч. 1 309-й статьи Уголовного кодекса может стать триггером для изменения регламентирующих выращивание промышленной конопли регуляторных актов и появления отечественных исследований, которые дадут зелёный свет выращиванию конопли для фармпромышленности.

Не позволим!

Однако полицейские относительно либерализации законодательства высказываются с осторожностью. По словам начальника департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, опыт тех штатов США, где легализовали марихуану, говорит о росте ДТП с участием "накуренных" водителей.

Кроме того, как следует из доклада управления ООН по наркотикам и преступности, после "легалайза" в США употребление травы значительно выросло. Похожие последствия наблюдают и в Европе. Как поясняет руководитель наркологической клиники "АТОС" Юрий Пакин, каннабиас употребляют в основном молодые люди, а если формирование личности происходит под воздействием наркотиков, это опасно в плане перспектив социализации такого человека. По словам Пакина, марихуановые наркоманы крайне редко обращаются за медицинской помощью, так как чувствуют себя довольно комфортно. В поле зрения наркологов они попадают, лишь когда травка перестаёт действовать и любители изменённых состояний сознания переходят на тяжёлые наркотики, говорит врач. А в такой ситуации помочь человеку гораздо сложнее.

Не менее серьёзный, сугубо украинский вопрос, — это сохранение нелегального оборота марихуаны после возможной легализации. Для нашей экономики вообще характерна высокая доля нелегального оборота легальных товаров. К примеру, доля контрафактной водки, с которой не уплачен акциз, по разным оценкам, составляет от 25% до 50% рынка. Сомнительно, что украинские дилеры после "легалайза" побегут регистрироваться как ФЛП, устанавливать кассовые аппараты и отпускать зелье лишь по рецептам врача. Размер теневого рынка может даже вырасти.

Нелегальный оборот мирового рынка марихуаны оценивается в $142 млрд. В среднем с каждого куста травы можно заработать $2,2 тыс. Более чем привлекательная сумма для нашей страны. Нельзя исключать, что в случае "легалайза" страну ждёт бум выращивания конопли и её контрабанды в ЕС. Стоит помнить, что легализовать марихуану решились развитые страны с низким уровнем коррупции и законопослушными гражданами. Сомнительно, что Украина может "вслепую" идти по их пути.

Перед тем как делать какие-то шаги, все эти моменты стоит тщательно прояснить. Однако и дальше не обращать внимания на проблему доступности марихуаны для нуждающихся в ней больных и сломанных за 5 г травы человеческих судеб нельзя. В конце концов ещё в 2014 году Глобальная комиссия ООН по наркотикам призвала правительства стран мира кардинальным образом пересмотреть свою политику в отношении оборота наркотических веществ. По мнению авторов документа, "на смену карательной идеологии должны прийти более гуманные и эффективные подходы, основанные на научных данных, принципах общественного здравоохранения и правах человека". Для Украины это пока недостижимая мечта.