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Главная » Деньги » Курить есть. Во сколько обойдётся поездка в страны, в которых за употребление травы ничего не будет
Курить есть. Во сколько обойдётся поездка в страны, в которых за употребление травы ничего не будет
Фото: открытые источники

Курить есть. Во сколько обойдётся поездка в страны, в которых за употребление травы ничего не будет

Уругвай стал первой страной в мире, в которой легализовано производство, продажа и употребление марихуаны. С сегодняшнего дня наркотическое вещество продают как в виде лекарств, так и с рекреационной целью. Фокус выяснил, во сколько обойдётся поездка в страны, в которых за употребление травы ничего не будет

Елена Романюк - 19.07.17 27
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Вопрос легализации лёгких наркотиков всё больше волнует украинцев. В конце апреля, например, за контролируемое использование марихуаны выступили даже отечественные учёные (разрешить для пользы науки). Дело в том, что в ряде развитых стран каннабиоиды успешно используют для лечения пациентов с астмой и эпилепсией.

В США изначально легализовали марихуану для медицинских целей. Однако потом разрешили использование лёгких наркотиков и для "рекреационных" целей, попросту говоря, — удовольствия. Безнаказанно употреблять травку сейчас разрешено в 19 штатах, а также в Вашингтоне. Объём рынка легальной марихуаны в Америке оценивают в $6 млрд в год. Если же траву разрешат по всей стране, к 2026-му рынок может достичь $50 млрд в год.

США

Билет из Киева в Нью-Йорк RT: $640
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $380
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $20–24
"Корабль" травы: $36*
Порция грибов: $5–20
"Клубная" марка: $10–20

В день выборов Дональда Трампа сразу в пяти штатах — Аризоне, Калифорнии, Мене, Неваде и Массачусетсе, проголосовали за использование марихуаны в рекреационных целях. Теперь травка в США, по сути, уравнена в правах с алкоголем. Продажа каннабиса облагается налогами.

Приобрести марихуану можно как на развес, так и в виде готовых косяков. Кроме травки в США можно попробовать и псилоцибиновые грибы. Их вполне законно выращивают в Нью-Мексико. Туристические компании уже стали продавать экскурсии по злачным местам. В "свободных" штатах считают, что "конопляный туризм" принесёт неплохие деньги в бюджет.

Австралия

Билет из Киева в Сидней RT: $1,3 тыс.
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $260
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $26–40
"Корабль" травы: $35
Порция грибов: $20–30
"Клубная" марка: $20–30

Употребление марихуаны в рекреационных целях в Австралии запрещено. Правда, в Сиднее на это смотрят сквозь пальцы. Штраф за свободное хранение 25 г и более марихуаны составляет здесь всего 100  австралийских долларов, тогда как в Квинсленде даже за пару косяков можно схлопотать 15 лет тюрьмы.

К слову, в апреле 2016-го в Сиднее открылось кафе D’Munchies, созданное для тех, кто любит поесть после курения марихуаны (в самом заведении употребление конопли запрещено). Изюминка кафе — необычные сочетания блюд в меню, наподобие бутербродов с мороженым, которые у человека в нормальном состоянии вряд ли вызовут аппетит.

Бельгия

Билет из Киева в Брюссель RT: $150
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $325
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $55–88
"Корабль" травы: $40
Порция грибов: $17–22
"Клубная" марка: $6–11

Безбоязненно курить марихуану в Бельгии можно даже за рулём автомобиля. Правда, с собой разрешено носить не более 5 г травы. Выращивание трёх кустов конопли также не вызовет нареканий. Однако нельзя употреблять наркотики в общественных местах и покупать порции, которые "на глаз" весят больше трёх граммов.

Траву или гашиш можно без проблем купить в марокканских районах Брюсселя и Антверпена, где дилеры предлагают товар даже рядом с мечетями, особо не скрываясь ни от полиции, ни от ортодоксальных братьев по вере. Существуют и подпольные кофешопы, где сидящий за стойкой продавец взвешивает нужное количество травки, но курить её на месте не разрешается.

Нидерланды

Билет из Киева в Амстердам RT: $250
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $630
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $70–80
"Корабль" травы: $45
Порция грибов: $17–22
"Клубная" марка: $6–11

В Нидерландах политика толерантности государства к лёгким наркотикам закреплена законодательно. Коноплю и всё, что с ней связано, здесь можно легально купить в Coffee Shop. Там же можно и выкурить покупку. Грибы продаются в других магазинах — Smartshop.

После косячка неплохо прогуляться на кораблике по каналам Амстердама или отправиться в выставочный комплекс "Наутилус", построенный на острове, а заодно зайти в пришвартованный к его пирсу отреставрированный парусник XVII века. И, конечно же, заглянуть в музей секса.

Чехия

Билет из Киева в Прагу RT: $258
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $170
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $18–24
"Корабль" травы: $55
Порция грибов: $17–22
"Клубная" марка: $6–11

В Чехии с 2010 года каждый человек вправе иметь при себе до 15 г марихуаны, не более 4 таблеток экстази, 2 г метамфетамина, 1 г кокаина или 1,5 г героина, не опасаясь уголовной ответственности.

Это привело к расцвету многочисленных магазинов для "искателей счастья". В Чехии также декриминализовано выращивание галлюциногенных грибов. Найти их можно у официантов и барменов в кафе. Ещё один плюс страны — сытная чешская кухня очень хорошо "ложится" на траву.

Христиания (район Копенгагена)

Билет из Киева в Копенгаген RT: $276
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $580
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $70–90
"Корабль" травы: $42
Порция грибов: $17–22
"Клубная" марка: $6–11

Христиания — коммуна хиппи в Копенгагене. Здесь запрещены авто, оружие, тяжёлые наркотики, фотосъёмка, зато употребление марихуаны всячески приветствуется. Здесь даже есть квартал "зелёных фонарей" (Green light district, по аналогии с кварталом "красных фонарей" в Амстердаме), где "счастье" продают, как овощи на базаре. Взвешивают и со скандинавской педантичностью распаковывают по кулёчкам.

Гоа

Билет из Киева в Даболим RT: $550
Неделя в бюджетном отеле на двоих: $53
Ужин на двоих в недорогом ресторане: $1,5–2
"Корабль" травы: $18
"Клубная" марка: $10

Многие приезжают на Гоа именно для того, чтобы оторваться. Хоть любые наркотики в Индии запрещены, на Гоа "употребляют" повсеместно: на пляже, в кафе и просто на улицах. Здесь же, в деревеньке Чапоры, находится излюбленное кафе "олдовых" хиппарей. Некоторые из них живут на Гоа ещё с психоделической революции 60-х. О том, что творится в клубах Арамболя, лучше вообще не говорить.

Специфика места в том, что здесь дилерами обычно работают не местные, а "старожилы" из Украины и РФ. Хотя могут предложить и на улице, но качество товара в этом случае будет под вопросом.

* В отечественных реалиях траву традиционно меряют "кораблями". Это объём зелья, который помещается в спичечный коробок. Вес такой порции марихуаны около 5 г.
Источник: исследование Фокуса

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