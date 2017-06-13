Тигипко заберет себе активы Диамантбанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил ТАСкомбанк принимающим финучреждением для неплатежеспособного Диамантбанка.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.

"Объем активов, который передается, позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн. На момент введения администрации эта сумма составляла 1,24 млрд грн", - написал он.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Диамантбанк на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным 24 апреля 2017 года.

Диамантбанк работал на рынке Украины с 1993 года и на начало текущего года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами Диамантбанка являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

ТАСкомбанк (ранее - банк "Бизнес Стандарт", Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Банк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС". Основным владельцем банка является Сергей Тигипко.