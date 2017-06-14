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Кабмин впервые утвердил бюджетную резолюцию на три года вперед
Фото из открытых источников

Кабмин впервые утвердил бюджетную резолюцию на три года вперед

К 2020 году экономика должна расти на 4% в год, а долг - снизится до 55% ВВП

14.06.17 51
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Кабинет министров впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на три года вперед. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Бюджетной резолюции до 2020 года, которая начинает новый процесс планирования государственных финансов на среднесрочную перспективу и предусматривает рост экономики Украины на 4% к 2020 году, снижение инфляции до 5% к 2020 году, снижение дефицита бюджета до 2% и снижение доли долга до 55% ВВП.

Мы решили изменить подход - перейти к среднесрочному бюджетированию, не на один год, а на три. Мы четко определяем, какие экономические показатели прогнозируем на 3 года, какие приоритеты ставим", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Документ был подготовлен Министерством финансов Украины и одобрен единогласно. Как ожидается, в течение трех дней резолюция будет окончательно согласована и передана в Верховную Раду.

Глава Кабмина пообещал в сентябре внести новый проект государственного бюджета на 2018 год.

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