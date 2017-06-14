Украина возьмет денег у Евросоюза, чтобы разобраться со своими деньгами

Европейский Cоюз в течение нескольких месяцев может выделить Украине 55 млн евро на проведение реформы управления государственными финансами.

Об этом сообщил журналистам глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции в Києве, пишут СМИ.

Мингарелли отметил, что одной из целей Соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое полностью вступит в силу в сентябре 2017 года, является помощь Украине в улучшении госуправления.

"В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управление госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в 55 млн евро. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами", - сказал он.

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Представитель ЕС отметил, что для того, чтобы программа поддержки стала возможна, ЕС должен видеть политическую волю власти в обеспечении условий эффективного выполнения Счетной палатой Украины своих задач.

В частности, он отметил, что ЕС ожидает от украинских властей ускорения процесса избрания членов коллегии Счетной палаты, интенсификации взаимодействия между правительством, Верховной Радой и Счетной палатой.

По его словам, парламент должен рассматривать все отчеты Счетной палаты и отслеживать их выполнение.

Кроме того, Мингарелли подчеркнул, что Счетная палата должна работать в Украине в соответствии с самыми высокими стандартами внешнего аудита.

"Мы надеемся, что все условия будут выполнены, чтобы мы могли мобилизовать свои ресурсы и поделиться своим опытом управления госфинансами", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров 25 мая утвердил план мероприятий по реализации Стратегии реформирования системы управления госфинансами Украины на 2017-2020 годы, который позволит сократить дефицит сектора общегосударственного управления и снизить темпы прироста государственного долга в среднесрочной перспективе и удерживать их на приемлемом уровне, а также обеспечить последовательность бюджетной и налоговой политики, повысить качество предоставления государственных услуг и эффективность государственных инвестиций при обеспечении более рационального использования ресурсов.