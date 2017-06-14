Украинцам обещают среднюю зарплату 10 тысяч гривен

Средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе достигнет 10 тысяч.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, пишут СМИ.

"Мы прогнозируем, что в этом году средняя заработная плата составит 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе - 10 тыс. грн.", - сказал премьер.

По его словам, повышение уровня жизни граждан является ключевой задачей украинского правительства.

"Европейская интеграция - это в первую очередь европейский уровень жизни, который мы должны обеспечить для украинцев", - заявил премьер.

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Напомним, реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%. При этом в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6659 грн, что на 1,4% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 36% больше, чем в апреле 2016 года.

Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн (до налогообложения).

Ранее министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что средняя зарплата к концу 2017 года вырастет на 37% - до 7100 грн.