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Главная » Деньги » В 2017 году за несоблюдение выплат минимальной зарплаты оштрафовали 57 работодателей
В 2017 году за несоблюдение выплат минимальной зарплаты оштрафовали 57 работодателей
Фото из открытых источников

В 2017 году за несоблюдение выплат минимальной зарплаты оштрафовали 57 работодателей

Всего Госслужба труда получила 2,7 тыс. жалоб граждан

15.06.17 202
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Государственная служба по вопросам труда получила более 2,7 тыс. жалоб граждан по несоблюдению работодателями выплат минимальной заработной платы с 1 января. По этим обращениям граждан проверили 4 381 работодателя и наложили 57 штрафных санкций.

Об этом во время селекторного совещания сообщил председатель Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, передает 112 Украина.

"С начала года к нам поступило 2 746 жалоб граждан по несоблюдению работодателями выплат минимальной заработной платы", - отметил он.

1 861 обращение из них были рассмотрены (по 1 401 - предоставлено разъяснение, 460 - рассмотрено с проведением проверок), около 800 - оставлены без рассмотрения как анонимные, и 94 - еще находятся на рассмотрении.

Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривен. 

27 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тыс. грн) в случае недопущения государственного инспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

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