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Главная » Деньги » В Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году
В Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году
Фото из открытых источников

В Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году

Прожиточный минимум в декабре 2020 года должен составить 2139 грн

16.06.17 62
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Минимальная заработная плата с 2018 года может вырасти до 3723 грн, с 2019 года – до 4173 грн, с 2020 года – до 4425 грн. Соответствующие прогнозные показатели содержатся в проекте Бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, передает УНИАН.

Документ также предусматривает повышение прожиточного минимума трижды в год в течение следующих трех лет. Прогнозируется, что с 1700 грн в январе 2018 года прожиточный минимум увеличится до 2139 грн, а в декабре 2020 года.

Работники первого тарифного разряда Единой тарифной сетки получат повышенные оклады с 2018 года в размере 1762 грн, с 2020 года – 1921 грн, с 2020 года – 2073 грн.

Напомним, 14 июня Кабинет министров впервые за историю бюджетирования в независимой Украине утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на три года вперед.

В документе прописано рост экономики Украины на 4% в год к 2020 году, снижение инфляции до 5% к 2020 году, снижение дефицита бюджета до 2% и снижение доли долга до 55% ВВП.

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