Валютные операции для банков и их клиентов упрощены, - НБУ

Национальный банк упрощает торговлю иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке для банков и их клиентов.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №55, вступающее в силу с 26 июня.

Нацбанк отменил ограничения по обмену безналичной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями, и теперь они смогут проводить такие операции с безналичной валютой на счетах без ограничения по группе классификатора и количества операций в течение дня.

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Отметим, до сих пор граждане могли проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы классификатора. Кроме того, регулятор разрешил физлицам проводить в банках обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе классификатора.

Помимо этого, Нацбанк упростил проведение обмена валюты для субъектов внешнеэкономической деятельности и банков, расширил спектр операций банков с банковскими металлами и операций с валютой на международных рынках.

Напомним, НБУ упростил слияние банков.