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Главная » Деньги » В КГГА назвали причины повышения квартплаты

В КГГА назвали причины повышения квартплаты

В КГГА назвали причины повышения квартплаты
Фото: ukrafoto.com

Тариф для коммунальных ЖЭКов не менялся почти семь лет

17.06.17 876
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Повышение квартплаты в Киеве позволит повысить зарплаты работникам рабочих профессий, а также увеличить объемы средств на текущие ремонты, обслуживание лифтов и другие неотложные нужды в жилищном фонде. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба горадминистрации.

По данным КГГА, на изменение тарифов повлияли: рост почти в семь раз стоимости электрической энергии для освещения мест общего пользования и работы лифтов возросли (с 0,2436 грн. за 1кВт до 1,68 грн за 1кВт); рост вдвое тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых отходов; рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 90%; увеличение в три раза стоимости горюче-смазочных материалов и другие.

"Тариф для коммунальных ЖЭКов не менялся почти семь лет. В течение последних двух лет коммунальные предприятия обращались к городской власти с просьбой скорректировать тариф. Но на фоне увеличения иных тарифов – на тепло, горячую воду, электроэнергию, мы отказывали предприятиям, понимая пределы платежной способности людей. Однако сейчас речь идет о том, чтобы сохранить сферу предоставления услуг в рабочем состоянии и не потерять рабочих, которых уже сейчас не хватает. Я имею в виду дворников, слесарей, сантехников, кровельщиков, которые получают минимальную заработную плату (нехватка дворников в Киеве составляет около 40%, других технических работников – 30%)", - заявил Пантелеев.

В КГГА заявляют, что одновременно с повышением тарифов будут требовать от коммунальных служб коренного изменения подхода к оказанию услуг и клиенториентированности.

Также для киевлян сохраняется скидка в размере 10% в случае, если счета оплачены до 20 числа.

В КГГА добавляют, что тариф коммунальных предприятий остается одним из самых низких в столице.

"Средний тариф коммунальных предприятий составит после корректировки 5,80 грн/кв. м, тогда как тариф коммерческих ЖЭКов сейчас достигает не менее чем 7 грн/кв. м", – отметил он.

Напомним, 15 июня власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий.

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