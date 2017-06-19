Fitch: В 2018 году темпы роста мировой экономики достигнут максимума за последние 10 лет

Рост мировой экономики в 2017 году составит 2,9%, а в следующем - ускорится до самого высокого показателя с 2010 года в 3,1%. Об этом говорится в глобальном экономическом прогнозе (GEO) международного рейтингового агентства Fitch, передает Прайм.

"Более быстрые темпы роста в этом году отражают синхронное улучшение как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в развивающихся странах. Макроэкономика и укрепление рынков труда способствуют росту спроса в развитых странах, в то время как улучшение на рынке жилья в Китае, продолжающееся с 2015 года, и восстановление с начала 2016 года цен на сырьевые товары вызвало оживление спроса на развивающихся рынках", - приводятся в релизе слова главного экономиста Fitch Брайана Култона.

Агентство сообщает, что самые сильные позитивные изменения с момента выхода последнего прогноза в марте отмечаются в еврозоне.

"Здесь более сильные внутренние данные, улучшающийся внешний спрос и повышенная уверенность в том, что программа количественного смягчения ЕЦБ ускорила активность и привела к пересмотру прогноза роста экономики еврозоны в 2017 году, на 0,3 процентного пункта, до 2%. Также заметен недавний рост мировой торговли", - говорится в сообщении.

Также Fitch считает, что политический подход США к реформированию торговых отношений до сих пор не перешел к агрессивным односторонним мерам.

"Однако отсутствие значительного прогресса на сегодняшний день при согласовании конкретных мер налоговой реформы повышает риск того, что фискальная политика США не может быть ослаблена настолько, насколько это ожидалось в нашем базовом прогнозе", - отмечает агентство.

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Изменение фискальной политики также повлияло на рост в странах с развитой экономикой, что привело к улучшению краткосрочного прогноза.