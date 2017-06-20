Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Петренко: Исполнительная служба взыскала с Газпрома 81 млн грн

Петренко: Исполнительная служба взыскала с Газпрома 81 млн грн

Петренко: Исполнительная служба взыскала с Газпрома 81 млн грн
Павел Петренко / Фото: ИТАР-ТАСС

Всего российский газовый монополист должен выплатить Украине 172 млрд грн штрафных санкций

20.06.17 19
000

Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 млн грн дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания Газтранзит в пользу российского газового монополиста Газпрома

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции, посвященной результатам выполнения судебного решения по взысканию с Газпрома 172 млрд грн штрафных санкций, передает УНИАН.

"Мы имеем первые результаты по принудительному выполнению решения суда. А именно: с ПАО "Газпром" в пользу госбюджета взыскано 80,8 млн грн. Это те деньги, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц... Процесс списания и передача этой суммы в госбюджет завершен", - сказал он.

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя". Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Польша и Дания согласовали альтернативу газпромовским "потокам"Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги ПриднестровьяНафтогаз не будет вести переговоры с Газпромом в Москве

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5280
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1017
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13005
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2373
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2424
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2296
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1440
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1708
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2698
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1791
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 7089 / 10683
  2. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4153 / 4507
  3. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 3602 / 4006
  4. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 2614 / 2808
  5. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2550 / 2881
  6. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 2513 / 2835
  7. Впервые в истории футбола судья отменил гол после видеоповтора 2321 / 2637
  8. Под Администрацией президента произошли стычки батальона "Айдар" с правоохранителями 2212 / 2407
  9. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 1851 / 2000
  10. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 1776 / 1922
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 49 / 2881
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 32 / 10683
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 21 / 2835
  4. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 15 / 4006
  5. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 12 / 4507
  6. Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого 12 / 2000
  7. Глава фракции "Самопомич" в ВР объявил голодовку 10 / 2808
  8. "Нехай щастить!" Визовый режим с РФ в вопросах и ответах 10 / 1922
  9. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 9 / 10577
  10. Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне" 6 / 986
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.