Петренко: Исполнительная служба взыскала с Газпрома 81 млн грн

Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 млн грн дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания Газтранзит в пользу российского газового монополиста Газпрома.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции, посвященной результатам выполнения судебного решения по взысканию с Газпрома 172 млрд грн штрафных санкций, передает УНИАН.

"Мы имеем первые результаты по принудительному выполнению решения суда. А именно: с ПАО "Газпром" в пользу госбюджета взыскано 80,8 млн грн. Это те деньги, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц... Процесс списания и передача этой суммы в госбюджет завершен", - сказал он.

Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя". Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.