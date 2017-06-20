Профильный комитет Европарламента одобрил пересмотр торговых квот для Украины

Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

В частности, предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные - 3 000 тонн (изначальное предложение - 5 000 тонн), пшеница - 65 000 тонн (изначальное предложение - 100 000 тонн), кукуруза - 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень - 325 000 тонн (350 000 тонн). Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина.

При этом борьба с коррупцией стала условием предоставления Украине преференциального экспорта.

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Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций - теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами "за", 8 голосов - против, а один член комитета воздержался.

"Очень позитивно, что мы достигли соглашения в такие короткие сроки, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Я рад, что мы также смогли ответить на обеспокоенность производителей и фермеров из ЕС", - сказал докладчик от Европарламента Ярослав Валеса.

Ранее сообщалось о том, что в результате межинституциональных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций страны-члены Европейского Союза достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена.