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Профильный комитет Европарламента одобрил пересмотр торговых квот для Украины

Профильный комитет Европарламента одобрил пересмотр торговых квот для Украины
Зал заседаний Европарламента / Reuters

Компромиссный вариант торговых преференций предусматривает сокращение ряда квот в обмен на введение новых

20.06.17 54
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Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Европарламента.

В частности, предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные - 3 000 тонн (изначальное предложение - 5 000 тонн), пшеница - 65 000 тонн (изначальное предложение - 100 000 тонн), кукуруза - 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень - 325 000 тонн (350 000 тонн). Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина.

При этом борьба с коррупцией стала условием предоставления Украине преференциального экспорта.

Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций - теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами "за", 8 голосов - против, а один член комитета воздержался.

"Очень позитивно, что мы достигли соглашения в такие короткие сроки, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Я рад, что мы также смогли ответить на обеспокоенность производителей и фермеров из ЕС", - сказал докладчик от Европарламента Ярослав Валеса.

Ранее сообщалось о том, что в результате межинституциональных переговоров о предоставлении Украине торговых преференций страны-члены Европейского Союза достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена.

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