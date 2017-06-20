Ашан купил Караван

Ашан Ритейл Украина подписал соглашение с украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов. Об этом сообщат пресс-служба компании.
Сейчас Ашан Ритейл Украина насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах - Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.
Сеть Караван представлена 9 гипермаркетами в Украине. Благодаря выкупу сети Ашан Ритейл Украина усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
Сделка подтверждена разрешением Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.