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Главная » Деньги » НБУ: Трехлетний банковский кризис обошелся стране в 14% ВВП
НБУ: Трехлетний банковский кризис обошелся стране в 14% ВВП
Нацбанк Украины / Фото: пресс-служба Минфина

НБУ: Трехлетний банковский кризис обошелся стране в 14% ВВП

Большинство расходов связаны с капитализацией Приватбанка и государственных банков

20.06.17 187
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Расходы государства на преодоление последствий пережитого трехлетнего банковского кризиса составили около 14% ВВП. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге, передает УНИАН.

"Нам было интересно сопоставить нашу статистику с опытом других стран, которые также пережили длительные системные кризисы. Мы посчитали, что в целом расходы государства, или фискальные расходы, на преодоление последствий кризиса составили около 14% ВВП", - сказал Ваврищук.

По его словам, большинство этих расходов связаны с капитализацией Приватбанка и государственных банков, выплатами вкладов населению и невозвратом рефинансирования обанкротившимися банками.

"Если посмотреть шире, на расходы экономики, и посчитать не только фискальные расходы, но и потери частного сектора, то этот показатель значительно выше и составляет 38%", - добавил Ваврищук, пояснив, что этот показатель дополнительно к фискальным расходам учитывает потери средств юридических лиц и вкладов граждан свыше гарантированной суммы 200 тыс. грн, а также суммы докапитализации банков.

При этом потери Украины в связи с преодолением банковского кризиса являются умеренными на фоне показателей стран, переживших трехлетние и более длительные кризисы, где соответствующие фискальные расходы составили от 1 до 57% ВВП.

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