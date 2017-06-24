Инфографика Учиться, учиться и ещё раз учиться! Почему украинцы беззащитны перед мошенниками
Весной этого года Межбанковская ассоциация членов платёжных систем провела соцопрос, посвящённый умению украинцев защитить средства на своих платёжных картах от действий мошенников. Его результаты показывают, что мы всё ещё весьма наивны в этом вопросе
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