Месси прикрывался детским фондом для финансовых махинаций

Фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов

Фонд нападающего каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.

Об этом сообщает Isport со ссылкой на ABC.

По информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов.

На самом деле он служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров.

Месси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда. Он был зарегистрирован в Испании как общественная организация. Месси и его отец подписывали контракты, не предоставляя декларации.

Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.

Напомним, Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов. Позже появилась информация, что звездный аргентинец получил штраф вместо отбывания тюремного срока.

