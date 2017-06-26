Месси прикрывался детским фондом для финансовых махинаций

Фонд нападающего каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов 10 миллионов евро дохода.
Об этом сообщает Isport со ссылкой на ABC.
По информации источника, фонд с 2007 по 2015 год не декларировал большую часть своих доходов.
На самом деле он служил прикрытием игроку сборной Аргентины и его семье для ведения частных переговоров.
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Месси и его отец в 2009 году открыли в Росарио (Аргентина), где родился игрок, представительство фонда. Он был зарегистрирован в Испании как общественная организация. Месси и его отец подписывали контракты, не предоставляя декларации.
Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.
Напомним, Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов. Позже появилась информация, что звездный аргентинец получил штраф вместо отбывания тюремного срока.