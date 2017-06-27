BILLA продает 9 супермаркетов

Украинское подразделение австрийской REWE Group - BILLA Украина выставило на продажу 9 супермаркетов в Днипре, Кременчуге, Никополе, Краматорске, Одессе и Херсоне. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

"Подтверждением этому служит недавно официально подтвержденная продажа ритейлером своего магазина в Запорожье - объект площадью более 4000 кв. м фигурирует в списке выставленных на продажу площадей. Всего BILLA готова расстаться с 28 000 кв. м, в том числе 4000 "квадратов" - магазин в Запорожье - уже нашли нового хозяина. К остальным пока покупатели прицениваются, а австрийский ритейлер никуда не спешит", - говорится в сообщении.

Возможными причинами продажи магазинов в регионах называют проблемы с логистикой и разницу в покупательной способности областных центров и Киева. Издание допускает, что торговая сеть сосредоточится на развитие магазинов столице и ее пригородах.

Также отмечается, что за 2 года BILLA уже закрыла объекты в Сумах, Каменском, Мариуполе, Обухове и Харькове.

Напомним, Ашан Ритейл Украина купил девять гипермаркетов сети Караван.