Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии, передает Экономическая правда.

"Google совершила злоупотребление своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, отдав предпочтение другому продукту Google - сервису Google Shopping (создан для поиска товаров в онлайн-магазинах и сравнения цен между различными предложениями, - ред.) ", - говорится в сообщении.

Компания должна в течение 90 дней прекратить такие действия или заплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, головной компании Google.

"Стратегия Google относительно сервиса сравнения покупок заключалась не только в том, чтобы привлекать клиентов, сделав свой продукт лучшим, чем у своих конкурентов. Компания Google злоупотребляла своим доминированием на рынке поисковых систем, продвигая собственный сервис Google Shopping в результатах поиска, занижая конкурентов ", - заявила еврокомиссар Маргрет Вестагер.

Напомним, Google сообщил о запуске процедуры проверки новостей на достоверность.