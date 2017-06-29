Мировой долг обновил исторический максимум

Мировой долг достигнул отметки 327% глобального ВВП по итогам первого квартала 2017 года.
Размер достиг рекордных $217 трлн.
Это следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов, на который ссылаются мировые СМИ.
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Как уточняется в документе, в совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. При этом долговое бремя распределено неравномерно — в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается.
При этом самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай. В КНР он достиг $32,7 трлн, в США — превысил $63 трлн.
Напомним, Пентагону могут выделить на военные расходы 700 млрд долларов.