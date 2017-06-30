Всемирный банк выпустил первые в истории специализированные облигации для поддержки фонда, занимающегося финансированием борьбы с эпидемиями в мире. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ВБ.
Фонд был создан Всемирным банком для помощи развивающимся государствам, которым угрожает опасность пандемии.
Такие облигации будут впервые использоваться для финансирования мер, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями.
Фонд предоставит около $500 млн на покрытие расходов стран, которые принимают профилактические меры по борьбе с эпидемиями в течение следующих пяти лет.