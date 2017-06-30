На украинскую "дочку" российского Сбербанка появился еще один претендент

Инвесткомпания VP Capital, принадлежащая белорусскому ИТ-предпринимателю Виктору Прокопене, начала подготовку к приобретению украинской дочерней структуры российского Сбербанка.

Об этом сообщила пресс-служба инвесткомпании.

"VP Capital подала в регулирующие органы документы, необходимые для приобретения белорусского Паритетбанка за 50 млн долларов, который будет в дальнейшем использован для приобретения ПАО "Сбербанк" (Украина). Сделки будут осуществлены только в случае, если будет получено согласие всех регуляторов, согласующих соответствующие приобретения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Прокопеня уже подал заявку в Нацбанк для получения разрешения на приобретение Сбербанка (Украина).

Ранее сообщалось, что заявку на покупку данного финучреждения также подавал Norvik Bank (принадлежит Григорию Гусельникову и Саиду Гуцериеву).

В сообщении отмечается, что Прокопеня и Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых, которые являются резидентами Великобритании.

Совместные проекты реализуются в партнерстве с инвестфондом Larnabel Enterprises, основанным семьей Гуцериева.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк, сроком на 1 год.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

27 марта российский Сбербанк объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Впоследствии Нацбанк сообщил о получении пакетов документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова – в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева – в размере 77,5%.

Дочерний банк российского Сбербанка в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В первом квартале 2017 года банк получил 44,306 млн грн прибыли, что на 16,6% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.