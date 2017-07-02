Беларусь, формируя нацрезервы, будет учитывать юань, а не рубль

Международные резервные активы Беларуси будут рассчитываться по методике МВФ

С 1 июля 2017 года национальный банк Беларуси перестал учитывать российский рубль при расчете показателя золотовалютных резервов. Такие действия предусмотрены принятым 14 июня 2017 года решением правления НБР. Об этом сообщает пресс-служба нацбанка Беларуси.

Теперь международные резервные активы Беларуси будут рассчитываться только по методике МВФ, которая не учитывает активы в некоторых валютах, в том числе российской.

"Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем – величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ", - сообщили в НРБ.

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Нацбанк Беларуси пользовался смешанным определением расчета ЗВР с 2004 года – оно учитывало и методологию МВФ, и национальную методологию.

Также в нацбанке Беларуси заявили, что начали учитывать китайский юань при расчете показателя золотовалютных резервов Республики Беларусь.