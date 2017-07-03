В Минфине говорят о скоординированной юридической и медийной кампании против интересов государства

Министерство финансов на своем сайте обнародовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы Приватбанка направили к правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

"Ранее в ответ на отсутствие действий по реструктуризации со стороны бывших владельцев, Приватбанк привлек консорциум компаний Rothschild, EY и FinPoint для ускорения процесса переговоров о реструктуризации кредитов, которые были предоставлены бывшим владельцам банка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими владельцами банка. Министерство финансов ожидает, что в ближайшее время консорциум компаний предоставит финальный отчет, после обработки которого будет приниматься решение относительно дальнейших шагов. Но согласно информации, которой в настоящее время владеет Министерство финансов, значительного прогресса в реструктуризации достигнуто не было. Зато мы наблюдаем скоординированную юридическую и медийную кампании против интересов государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры ПАО КБ "Приватбанк" в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 18 декабря 2016 года принял решение о национализации Приватбанка. 21 декабря он перешел в полную собственность государства, Министерство финансов получило право собственности на 100% акций финучреждения.