Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля

За последние четыре месяца иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research, передает Коммерсант.

Данные свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. Объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил $83 млн.

Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд.

Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца — почти $28 млрд.

Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского.

Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.