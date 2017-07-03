НБУ начинает принудительное взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка

Конкретные шаги соответствующей юридической процедуры пока не могут быть разглашены

В НБУ заявляют, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, – ред.) не выполнили взятые на себя обязательства", – сообщает НБУ.

Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены.

Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

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Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

В июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.