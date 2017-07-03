За полгода гривна укрепилась к доллару на 4%, - НБУ

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару США на 1% за июнь и на 4% - с начала года.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

Нацбанк отметил усиление тренда укрепления гривны на валютном рынке в июне благодаря превышению поступлений валюты от нерезидентов над ее перечислениями, что позволило регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство спрогнозировало курс гривны на ближайшие три года

В частности, положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составило около $300 млн в июне и $1,4 млрд - с начала года.

Напомним, международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили $17,618 млрд, что на 3% выше показателя на 1 мая и на 14% - с начала года.